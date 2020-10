Conseil communal sans encombre malgré une situation politique inédite à Verviers

(Belga) C'est un conseil communal un peu particulier qui s'est tenu lundi soir à Verviers. Alors que le conseil d'Etat a suspendu la motion qui avait permis d'évincer Muriel Targnion, lui permettant de reprendre la tête de la Ville, elle a pourtant siégé lundi, au sein de la même majorité que les membres du PS officiel, qui ne souhaitent plus travailler, à l'avenir, avec elle.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, le conseil communal de Verviers s'est tenu ce lundi soir en visioconférence, tous les mandataires étant à domicile. Contre toutes attentes, la séance du conseil s'est passée sans encombre. Certains points de l'ordre du jour ont toutefois été retirés car ils concernaient la nouvelle déclaration de politique. Ils étaient sans objet vu le retour à l'ancienne majorité. Parmi les principaux points qui ont fait l'objet d'un vote favorable, il y avait notamment les modifications budgétaires 2020, diverses taxes et redevances, la dotation à la zone de secours, l'élaboration d'un schéma d'orientation local pour le centre-ville. Si certains points présentés ce jour ont été élaborés par une autre majorité que celle en place actuellement, ils ont tous été adoptés. L'écologiste Hajib El'Hajjaji, dans l'opposition, a tout de même souligné l'urgence que représente l'élaboration et le vote du budget 2021 faute de quoi, la Ville devra évoluer en douzièmes provisoires et si aucun terrain d'entente n'est trouvé, il a évoqué la possible intervention d'un commissaire du gouvernement. (Belga)