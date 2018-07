Consigne sur les canettes: un projet-pilote d'ici la fin de l'année, espère C. Fremault

(Belga) La ministre bruxelloise de l'Environnement Céline Fremault (cdH) espère pourvoir lancer un projet-pilote de prime pour les canettes à Bruxelles d'ici la fin de l'année, a-t-elle affirmé mardi en commission de l'Environnement du parlement bruxellois, en réponse à une question de Jef Van Damme (sp.a).

Le chef de file du sp.a a remis le sujet sur la table, en pleine saison des festivals où le système de gobelets consignés donne des résultats très encourageants. A contrario, a-t-il souligné, les cannettes achetées en magasin défigurent souvent le paysage urbain. Plusieurs pays européens ont pour leur part instauré la consigne sur les bouteilles et les canettes, a ajouté l'élu socialiste flamand résolument partisan de l'instauration d'un système de consigne. Dans sa réponse, Mme Fremault s'est voulue prudente. Elle a notamment soutenu qu'il ne pourrait y avoir de système de consigne sans qu'il soit généralisé à l'échelle du pays. Mais la ministre de l'Environnement a réitéré sa volonté d'aller de l'avant dans la mise sur pied d'un projet-pilote de "prime au retour" des canettes auquel Fost Plus se dit prêt à collaborer. A l'instar de ce qui sera mis sur pied dans plusieurs communes wallonnes - ndlr: une bonne vingtaine, d'ici quelques semaines -, les personnes qui ramèneront les canettes recevront une prime de 5 euro-cents par canette sous forme de bon d'achat à valoir dans un magasin labellisé "good food". C'est dans ces magasins que seront installées les machines de récupération des canettes. Des contacts ont été pris via la Région wallonne avec une société hongroise qui propose un tel dispositif. "Si la machine répond à nos attentes, nous pourrons en commander. Le nombre sera défini en fonction du prix. Il faudra attendre au moins dix semaines avant d'être livrés. J'ai donc bon espoir de pouvoir démarrer le projet-pilote en cette fin d'année", a-t-elle dit. Par ailleurs, ce dossier sera sur la table du gouvernement flamand vendredi. (Belga)