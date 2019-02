Construire des prisons est moins cher via le secteur public qu'avec le privé

(Belga) Construire et gérer des prisons est moins cher via le secteur public qu'avec le privé, affirme la Cour des comptes dans un rapport critique dont font état samedi les quotidiens Het Nieuwsblad, De Standaard et Het Belang van Limburg.

Les bâtiments fournis par le privé sont plus équipés et le service est meilleur mais le prix est à l'avenant. Si la prison classique de Hasselt a coûté 133.000 euros par détenu, celle de Beveren est revenue à 312.000 euros par détenu. C'est le consortium Interbuild-BAM qui a développé, construit et exploite les prisons de Beveren, Leuze-en-Hainaut et Marche. Les pouvoirs publics remboursent chaque année -39 millions en 2017- et en seront propriétaires après 25 ans. Le député fédéral Groen Stefaan Van Hecke estime, à la lecture du rapport, que les pouvoirs publics devraient reprendre la main. "Les chiffres montrent que le choix idéologique pour le privé nous revient en pleine face". (Belga)