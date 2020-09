Consultation citoyenne sur la sécurité routière en Wallonie

(Belga) La ministre Valérie De Bue, en collaboration avec l'Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) lance une vaste consultation citoyenne à destination des usagers de la route, rapporte La Dernière Heure lundi.

"Jusqu'au 2 octobre prochain, chaque citoyen aura en effet la possibilité de partager son avis sur des thématiques de la sécurité routière au travers d'un grand questionnaire", confirme le cabinet De Bue. "C'est la toute première fois qu'un ministre wallon en charge de cette matière initie une telle consultation citoyenne." Au total, les citoyens seront invités, sur base volontaire, à répondre à une trentaine de questions en matière de sécurité routière, sur des thématiques allant du port obligatoire du casque à vélo pour tous à la tolérance zéro en matière d'alcool au volant en passant par la mise en place d'un contrôle technique régulier - comme pour les voitures - pour les motos. "La sécurité routière est l'affaire de tous, précise Valérie De Bue. Chacun a un rôle à jouer pour que le partage de la route puisse s'effectuer en toute sécurité. Avec cette consultation, tous les types d'usagers pourront s'exprimer, partager leur expérience et proposer des solutions pour améliorer leur propre sécurité et celle des autres." Dans le même temps, l'AWSR mobilisera ses équipes pour rencontrer dès mercredi des citoyens, entendre leurs avis et recommandations, et ce, dans une douzaine de villes wallonnes comme Liège, Tournai, Mons, Nivelles ou Arlon. Les résultats de ces enquêtes devraient déboucher sur des recommandations, présentées lors des prochains états généraux de la sécurité routière, en décembre. (Belga)