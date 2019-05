Consultation royale: un informateur pourrait être nommé aujourd'hui

Le Roi Philippe qui avait entamé ses consultations afin de nommer un informateur au lendemain des élections va recevoir une personne en audience ce jeudi (16h). On ignore encore l'identité de la personne reçue au Palais, mais l'une des hypothèses retenues serait la nomination d'un informateur. Son rôle ? Prendre les premiers contacts politiques dans l'espoir de mettre en place une nouvelle majorité au fédéral. Parmi les noms cités et qui reviennent souvent, on note ceux de Bart De Wever (N-VA), Elio Di Rupo (PS) ou encore Didier Reynders (MR).

Un rôle clé

On le sait, les résultats des élections rendent extrêmement compliqué la formation d'un Gouvernement fédéral. En Belgique, les différentes étapes sont relativement codifiées. En cas de crise, le Roi et les chefs des partis doivent, souvent, faire preuve de beaucoup de créativité. Mathias El Berhoumi est professeur en droit constitutionnel. Il rappelle le rôle de l'informateur: "C'est une personnalité politique qui va être chargée de voir quelles sont les formules de gouvernement possible, quelles sont les coalitions possibles compte tenu de la nouvelle composition de la Chambre des Représentants. Il va aussi consulter la société civile. Voir quelles sont les grandes attentes par rapport au prochain gouvernement fédéral." Au terme de ce travail, l'informateur effectuera un rapport pour le Roi. Pour y parvenir, il doit discuter avec les différents partis politiques et tenter de faire évoluer leur position.

Etape suivante, un formateur

Si la tâche s'avère trop compliquée, des solutions existent. "A ce moment-là, ce sont d'autres personnalités, du monde politique encore, et d'autres familles politiques que celle de l'informateur qui vont entrer en scène et essayé de voir si malgré tout il n'y a pas une marge de manœuvre pour trouver un accord", ajoute Mathias El Berhoumi. Si cela ne fonctionne toujours pas au bout de plusieurs semaines, de nouvelles élections pourraient être organisées.En revanche, si un accord est trouvé, le roi nomme un formateur qui deviendra très probablement le future Premier ministre.