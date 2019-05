Consultations wallonnes: Ecolo veut "un élan" pour la Wallonie

(Belga) Les Verts sont arrivés mercredi au Parlement de Wallonie, où ils devaient rencontrer les PS Elio Di Rupo et Paul Magnette, avec "des propositions claires et précises" en vue de "trouver un élan" pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Nous avons des demandes claires de réformes importantes: la transition écologique et solidaire, des réformes de gouvernance, une modernisation vers une économie circulaire", a indiqué le co-président d'Ecolo Jean-Marc Nollet, aux côtés du chef de groupe du parti au Parlement wallon, Stéphane Hazée. "Il ne s'agit pas seulement de remettre en marche un train qui est à l'arrêt depuis plusieurs mois (depuis la perte de la majorité parlementaire du gouvernement MR-cdH, NDLR), mais de trouver un nouvel horizon pour la Wallonie, avec une gouvernance qui implique davantage les citoyens", selon M. Nollet. Ecolo a connu aux élections de ce dimanche la même percée en Wallonie que le PTB (+8 sièges) pour devenir, avec 12 sièges contre 10 pour le PTB et pour le cdH, la troisième force dans cet hémicycle derrière le PS et le MR. Cela ne lui suffit pas pour constituer une majorité avec un seul partenaire (seuls le PS et le MR sont en nombre suffisant pour ce faire), mais en cas de tripartite, Ecolo peut jouer le pivot entre un Olivier (PS-Ecolo-cdH), un arc-en-ciel (PS-MR-Ecolo) voire une Jamaïcaine (MR-Ecolo-cdH). "On n'est jamais incontournable, mais forts de notre bon résultat électoral, nous réclamons de vraies réformes basculantes, et pas seulement des ajustements", insiste M. Nollet. "On vient ici pour trouver un élan pour la Wallonie", a-t-il ajouté, reprenant un mot utilisé peu auparavant par le président du PS Elio Di Rupo. (Belga)