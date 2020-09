Coronavirus - Bientôt quatre centres de dépistage pour patients asymptomatiques à Bruxelles - Maron

(Belga) Quatre nouveaux centres de dépistage du Covid-19 accessibles aux patients asymptomatiques doivent voir le jour à court terme en Région bruxelloise, a confirmé mardi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, à l'agence Belga.

Le gouvernement bruxellois planche actuellement, avec la Commission Communautaire Commune (CCC) sur un plan permettant l'ouverture prochaine de quatre nouveaux centres de dépistage, où il sera possible, à l'image du village de test anversois, de procéder à des tests à grande échelle. "Je ne peux encore donner de localisations précises, mais nous oeuvrons par exemple depuis quelques temps à la recherche d'une localisation près de la Gare du Midi. Le timing n'est également pas encore clair. Nous ne voulons pas précipiter les choses, mais nous y travaillons dur", a commenté le ministre. L'ouverture de ces nouveaux centres de test permettra de porter, dans un premier temps, à une moyenne de 5.000 par jour, et plus tard à 9.000 le nombre de tests pratiqués. Cela s'inscrit dans la droite ligne de la capacité fédérale qui doit grimper à 90.000 par jour pour toute la Belgique, a ajouté Alain Maron (Ecolo).