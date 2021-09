Les mesures d'aide face à la crise du coronavirus seront-elles maintenues? Il y aurait un désaccord au gouvernement fédéral

Le comité ministériel restreint ne s'est pas mis d'accord vendredi sur la prolongation des mesures de crise, a-t-on appris vendredi. Le point a été reporté à la semaine prochaine.

Plusieurs mesures de soutien socio-économique arrivent à échéance le 30 septembre, dont le droit passerelle corona et le chômage temporaire corona ainsi que le gel de la dégressivité des allocations de chômage.

> Débat sur la fin des aides Corona dont le chômage temporaire: est-ce réaliste? L'analyse d'un spécialiste

Leur prolongation, selon de nouvelles modalités, aurait dû être décidée ce vendredi mais le point reviendra la semaine prochaine à l'ordre du jour d'une réunion du "kern". Officiellement parce que des précisions sont attendues sur le coût de certaines mesures et qu'une réflexion doit également avoir lieu sur des mesures de soutien et de compensation pour les victimes d'inondation, disait-on d'un côté.

D'un autre côté, le jugement était différent. Le blocage est politique, affirmait-on de sources concordantes. Les partenaires flamands et francophones du gouvernement s'opposent sur le point. Côté flamand, on estime que vu la reprise qui s'amorce ces mesures ne sont plus nécessaires, expliquait une source gouvernementale.