Coronavirus - Conférence de presse Codeco à 17h00: code orange et abandon du masque en primaire en vue

(Belga) Le Comité de concertation organise une conférence de presse à 17h à la suite de sa réunion consacrée à la gestion de la pandémie de Covid-19, annonce le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo.

Les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées ont comme attendu validé un passage en "code orange", entend-on en coulisses. Cela change les règles pour l'horeca (plus d'heure de fermeture imposée, plus de masque obligatoire pour les clients), pour les représentations et évènements (capacité augmentée), pour les lieux dansants et fêtes (réouverture) et pour les camps, stages et activités en groupe (capacité augmentée). Au niveau de l'enseignement, qui n'est pas couvert par le baromètre, les enfants en-dessous de 12 ans vont pouvoir abandonner le masque à partir du 19 février. C'était une demande relayée par plusieurs partis. (Belga)