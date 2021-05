Coronavirus - Covid : le Pérou réévalue le nombre des morts de 69.000 à 180.000

(Belga) Le Pérou a réévalué lundi le nombre des personnes mortes du Covid-19 sur son sol, le faisant passer de 69.000 à 180.000, sur les recommandations d'un conseil technique, a annoncé le numéro deux du gouvernement, Mme Violeta Bermudez.

"A partir d'aujourd'hui (...) nous allons avoir des chiffres plus exhaustifs et qui seront d'une grande utilité pour la gestion de la pandémie", a déclaré en conférence de presse la présidente du Conseil des ministres, citant les chiffres réévalués par un conseil technique mis en place en avril et composé d'experts indépendants et d'organismes internationaux. (Belga)