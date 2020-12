Coronavirus - De Bruxelles à Brakel, les métiers de contacts manifestent pour rouvrir avant les fêtes

(Belga) Des professionnels des métiers de contact ont rassemblé, dimanche après-midi, 200 à 300 véhicules, selon l'estimation de la police sur place, sur le parking C du Heysel à Bruxelles. Les manifestants ont ensuite pris la route en cortège pour se rendre à Brakel, la commune où vit le Premier ministre Alexander De Croo, afin de lui demander de les autoriser à reprendre le travail pour les fêtes.

Les participants s'étaient pour beaucoup habillés en noir. Des cercueils et des fleurs décoraient les véhicules. Des petits drapeaux noirs flottaient également sur les voitures du cortège funéraire et de nombreux messages "WeWorkSafe" avaient été collés sur les fenêtres. Des discours ont été prononcés. "On fait cette manifestation pour faire savoir qu'on sait très bien travailler en sécurité", défend Nathalie Vanhaesendonck, porte-parole de l'action. "On ne veut pas attendre le 15 janvier pour retravailler. On veut pouvoir rouvrir le plus vite possible, car les fêtes sont là et c'est la période la plus importante pour nous". Un petit groupe de personnes a arboré un drapeau flamingant avec le lion des Flandres. Des policiers leur ont rapidement fait barrage pour les empêcher de rejoindre le rassemblement. Ils ont procédé à leur arrestation. Un hélicoptère a survolé le parking. Les manifestants sont ensuite partis en cortège sur l'autoroute afin de rejoindre, pour 16h00, la commune du Premier ministre. (Belga)