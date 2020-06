Coronavirus - Début timide de la première phase de déconfinement en Algérie

(Belga) Une partie des commerces a commencé à rouvrir dimanche en Algérie dans le cadre de l'assouplissement des mesures prises pour lutter contre le nouveau coronavirus, le confinement partiel restant en vigueur dans la majeure partie du pays jusqu'au 13 juin.

La "feuille de route" du gouvernement dévoilée jeudi prévoit une opération de déconfinement "progressive, flexible et adaptée à la situation épidémiologique" avec une reprise d'une partie des activités commerciales. Sont notamment autorisés à ouvrir dès dimanche les agences de voyage, les agences immobilières, les entreprises du secteur du BTP, les coiffeurs pour hommes -pas pour femmes-, les artisans, les fast-food -uniquement la vente à emporter-, les galeries d'art, les boutiques de sport, de jeux et de jouets ainsi que les pâtisseries. Tous les commerçants sont tenus de respecter de strictes mesures de prévention. Selon un photographe de l'AFP, le début du déconfinement a été très timide dimanche à Alger, le nombre de commerces autorisés à rouvrir dans la capitale étant limité. La seconde phase du plan de déconfinement, qui doit débuter le 14 juin, concernera d'autres activités comme les déplacements en taxi ainsi que la restauration. Fin mai, le gouvernement a reconduit le confinement partiel à domicile jusqu'au 13 juin dans 44 des 48 wilayas (préfectures) d'Algérie et l'a totalement levé dans les quatre autres préfectures, dont trois dans l'extrême sud désertique du pays. Les mesures de confinement se traduisent par un couvre-feu de 17H00 à 07H00 (18H00-08H00 HB) dans les 16 wilayas les plus touchées, dont Alger et Oran, et de 19H00 à 07H00 dans les autres. La fermeture des établissements scolaires et universitaires, des stades, des mosquées et des salles des fêtes reste en vigueur. Depuis le 19 mars, les autorités ont interdit les regroupements et suspendu tous les moyens de transport publics et privés à l'intérieur des villes et entre les provinces, ainsi que le trafic ferroviaire. Le port du masque sanitaire est obligatoire depuis le 24 mai et les contrevenants sont condamnés à de fortes amendes. Selon le dernier bilan du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, publié dimanche, 10.154 cas de contamination ont été officiellement recensés en Algérie, dont 707 décès, depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février. L'Algérie est le plus touché des pays d'Afrique du Nord par la pandémie. (Belga)