Coronavirus - Des centaines de cyclistes réunis au Bois de la Cambre pour davantage d'assouplissements

(Belga) Plusieurs centaines de cyclistes, 700 selon les organisateurs, se sont rassemblés dimanche, pour la troisième semaine consécutive, dans le Bois de la Cambre à Bruxelles pour manifester contre les mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du coronavirus. Selon eux, les assouplissements annoncés par le Comité de concertation vendredi ne vont pas assez loin, en particulier pour les jeunes. D'après les manifestants, la situation est extrêmement difficile à cause du confinement. L'action, intitulée "Cycle for Freedom", s'est déroulée sans incident.

"On a beaucoup parlé des jeunes, mais nous ne voyons toujours pas de mesures concrètes", ont estimé les manifestants. "Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les jeunes aillent simplement en classe pendant des mois, ou même suivent des cours à distance via un écran d'ordinateur. Les jeunes ont besoin de sortir, d'avoir des contacts sociaux, de faire du sport ensemble. Mais nous n'avons pas l'impression que nous sommes écoutés ou pris en compte. Jusqu'à ce que ces assouplissements se produisent, nous continuerons à agir." Les manifestants annoncent d'ores et déjà un quatrième "Cycle for Freedom" dimanche prochain. (Belga)