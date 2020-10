Coronavirus, deuxième acte: la ministre wallonne de la santé lance un "appel aux volontaires" pour aider les hôpitaux ou les maisons de repos

Pour Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé, on aura besoin de mains et de bras dans les semaines qui viennent pour soutenir les soignants dans les homes. "Nous sommes auprès d'eux pour affronter la 2ème vague", déclare celle qui veut à tout prix éviter d'isoler les résidents des maisons de repos, jeudi matin sur BEL RTL.

"On sait qu'il y a un effet retard. Ca touche d'abord les jeunes, puis les hôpitaux, puis les maisons de repos. Donc malgré les équipements, malgré les protections et les gestes barrière, la maladie rentre", poursuit-elle.

"C’est important de pouvoir les outiller au maximum. Pendant la première crise, le problème, c’était le matériel. Les maisons de repos en ont, et nous avons un stock stratégique. Maintenant, il faut les aider aussi à avoir des bras, du personnel. Comment ? On a proposé d’engager du personnel supplémentaire, soit en mettant à disposition des Article 60 ou 61, des chèques ALE, des infirmières à domicile (…) soit en faisant un appel à la population, à toutes les personnes qui ont une qualification, elles peuvent se signifier. On a un partenariat avec le Forem, pour que toutes les personnes qui sont inoccupées et qui ont une formation puissent venir travailler. C’est donc un appel aux volontaires, mais qui seront payés, que ce soit dans les hôpitaux ou les maisons de repos".

Les volontaires peuvent se manifester via ce lien

Regardez l'invité de 7h50 en intégralité

COVID 19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 22 octobre ?