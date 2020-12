Coronavirus en Belgique: Alexander De Croo ne voit pas d'assouplissement avant mi-janvier

Au vu des plus récentes évolutions, les chiffres de la pandémie seront suffisamment bons pour assouplir les mesures de restriction "à la mi-janvier", a affirmé dimanche le Premier ministre Alexander De Croo sur le plateau de VTM Nieuws. "En Belgique, le temps que dure cette émission télévisée, quatre personnes seront décédées du Covid-19", a-t-il souligné.

Le Canada en (mauvais) exemple

Interrogé sur la demande du ministre-président francophone Pierre-Yves Jeholet (MR) d'inscrire au Comité de concertation du 18 décembre une réévaluation des mesures concernant la bulle sociale durant les fêtes et la fermeture des salons de coiffure, M. De Croo a rappelé que la réunion était déjà programmée pour d'autres sujets, comme les détails de la stratégie de vaccination et la quarantaine pour les personnes revenant de l'étranger. "Toute décision doit y être prise sur base de chiffres et d'avis, et la période de fin d'année est très sensible", a-t-il dit. Il s'en réfère à la situation qu'a connue le Canada, où les chiffres sont repartis à la hausse après les assouplissements consentis pour Thanksgiving, le 26 novembre dernier.

Nous demandons des sacrifices

"Dormir chez son hôte le soir de Nouvel an en infraction des règles de réunion pour échapper au couvre-feu n'est pas une bonne idée: allons-nous mettre en danger la vie des personnes les plus vulnérables pour quelques heures à Noël et au Nouvel an, demande-t-il. Interrogé sur la pression du MR pour assouplir certaines règles, Alexander De Croo répond qu'il doit pour sa part veiller aux messages exprimés par les membres de son gouvernement. Et les ministres fédéraux parlent "à l'unisson" quand ils s'expriment, dit-il. "Nous demandons des sacrifices, il faut donc qu'il y ait une position claire et unifiée, et les ministres s'y tiennent".

