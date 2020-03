Coronavirus en Belgique: Catherine Fonck, au bord des larmes, partage le témoignage "de la détresse des soignants"

Le coronavirus en Belgique a contraint le gouvernement à prendre des décisions drastiques pour éviter sa diffusion. A la Chambre, les mêmes mesures sont d'application pour nos responsables politiques. Une séance plénière de la Chambre se tient ce matin avec la première ministre Sophie Wilmès et les chefs de groupe afin de discuter de la déclaration du gouvernement, dans l'attente d'un vote de confiance au gouvernement Wilmès II cet après-midi.

La cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, a appelé la Première ministre à "soutenir et mettre à disposition tout le matériel indispensable pour que les soignants puissent exercer dans les meilleures conditions possibles: à domicile, à l'hôpital, dans les maisons de repos, en tout lieu. Médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, dentistes, kinés, laborantins, techniciens… Aucun soignant ne peut être oublié. Je songe aux masques trop longtemps attendus, mais pas seulement", devant un hémicycle clairsemé.

"Permettez-moi de partager la détresse de soignants"

La cheffe de groupe, qui a été formée à la médecine, a alors décidé de partager un témoignage "de la détresse", et laisse s'exprimer son émotion. "Excusez-moi", se reprend-elle, ne parvenant pas à reprendre la parole. "Permettez-moi de partager la détresse de soignants, comme par exemple les infirmiers à domicile, les procédures interdisaient de leur distribuer des masques. Ils sont pourtant en première ligne, au contact direct du patient. Ils ne peuvent pas les aider virtuellement. A vous de corriger le tir. D'autres équipements vont manquer. Dans les hôpitaux aujourd'hui, les unités de soins intensifs sont déjà en train de pousser le SMUR, les médecins sont déjà en train d'être créatifs, pour tenter de démultiplier les respirateurs. C'est le cas, déjà, sur ma région, qui est parmi des régions les plus touchées sur le pays. Il vous faut anticiper le besoins et anticiper au maximum la tâche déjà extrêmement lourde des soignants. Les jours qui viennent risquent d'être de plus en plus difficiles pour eux."

