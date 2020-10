Coronavirus en Belgique: Di Rupo veut "aller le plus loin possible dans le confinement"

Lors du comité de concertation qui se tiendra vendredi, la Wallonie "insistera pour qu'on aille le plus loin possible dans le confinement", a affirmé le ministre-président régional, Elio Di Rupo, mercredi, lors d'un nouveau débat au Parlement de Wallonie consacré à la crise sanitaire.

"Nous estimons que des mesures plus fortes allant vers un confinement plus élargi doivent être prises dans les tous prochains jours", a-t-il ajouté en rappelant que la Wallonie a pris "ses responsabilités" en décidant déjà de mesures additionnelles par rapport aux annonces du comité de concertation vendredi dernier. "Dans un monde idéal, il eut été préférable de communiquer ensemble. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal et nous avons pris nos responsabilités", a ajouté le ministre-président wallon avant de quitter le parlement régional pour participer à une réunion avec le fédéral et les autres entités fédérées.

