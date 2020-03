Coronavirus en Belgique: en quoi consiste le "super" comité ministériel tenu aujourd'hui?

Le coronavirus en Belgique a poussé les politiques à prendre des mesures d'urgence. Il est acquis depuis dimanche soir que ce gouvernement pourra recourir aux pouvoirs spéciaux pour gérer la crise du coronavirus.

Pour organiser la lutte contre le coronavirus, un super kern, un super comité ministériel restreint s'est tenu ce samedi matin. Il s'agit de permettre au nouveau gouvernement de disposer des pouvoirs spéciaux. Le climat est particulier.

Nous avons un gouvernement Wilmès 2, de plein exercice. Il dispose des pleins pouvoirs. Mais dans le même temps, il est soutenu par des partis politiques qui se trouvent à l'extérieur de ce gouvernement. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les politiques ont décidé de se réunir une fois par semaine. Les membres du gouvernement fédéral ainsi que les 10 présidents de partis qui soutiennent ce gouvernement sont présents.

La réunion ne s'est pas tenue dans la salle classique mais dans la grande salle de presse du 16 rue de la Loi afin de permettre le respect d'une distance sociale d'au moins 1,50m.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique

Il faut que ça aille vite.

Aujourd'hui, il était question de rédiger un texte pour donner au gouvernement Wilmès 2 les pouvoirs spéciaux. Un accord politique a été trouvé. "On n'a pas l' habitude d' utiliser des pouvoirs spéciaux. C'est une mesure assez exceptionnelle. Il faut à la fois permettre au gouvernement d' agir vite et fort mais aussi donner des garanties aux formations politiques qui ne sont pas membres du gouvernement de ne pas retrouver des réformes qu'elles ne souhaiteraient pas", indique Georges-Louis Bouchez, président du MR.

"Il faut que ça aille vite. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra boucler tous les dernières discussions sur les textes pour pourvoir les voter au plus vite et donner alors tous les leviers d'action efficaces au gouvernement", affirme Maxime Prévot, président du cdH.

"Techniquement le texte est prêt, il n'y a pas de problème. Politiquement, j'espère qu'il sera validé ce samedi. Le travail a été effectué par les collaborateurs. Il a été bien effectué. C'est un travail juridique, un travail important", assure Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo.

CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19