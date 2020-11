Il n'y aura aucune décision quant au déconfinement dans les deux prochaines semaines, a indiqué vendredi en commission de la Chambre le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Spéculer sur la manière dont pourrait s'envisager le réveillon de Noël ne sert actuellement à rien, tout propos à ce sujet étant "absolument prématuré", a-t-il insisté. "Spéculer sur Noël ne sert à rien".

Le Comité de concertation organisé ce vendredi après-midi doit seulement réaliser une évaluation de la situation, a expliqué le ministre en commission Santé et Égalité des chances. Un assouplissement ou un durcissement des règles n'est donc pas à l'ordre du jour. "On espère se mettre d'accord sur une stratégie d'ici deux semaines", mais on "navigue à vue", a reconnu M. Vandenbroucke. Le principal objectif est d'éviter une troisième vague de contaminations, a encore dit le ministre.

Quant au fameux baromètre qui s'est fait désespérément attendre, il n'est "pas adapté aux défis actuels", tranche-t-il. Néanmoins, "l'inspiration" de cet outil, à savoir le fait de "donner des perspectives à la population en vue de parvenir à une situation sûre", ne doit, elle, pas être enterrée, nuance Frank Vandenbroucke. "On réfléchit encore au bon instrument à mettre en place pour sortir de la deuxième vague".

Noël? "Absolument prématuré"

Quant aux fêtes de fin d'année, à propos desquelles d'aucuns ont émis ces derniers jours des avis plus ou moins argumentés, le ministre se refuse à tout commentaire. Il juge toute affirmation à ce sujet inutile et "absolument prématurée".

Les vaccins constituent la solution à terme [...] mais je plaide pour une grande prudence

Concernant la vaccination, M. Vandenbroucke a confirmé que le gouvernement ne l'envisageait que sur base volontaire. Il a également modéré l'enthousiasme né des récentes annonces faites par plusieurs laboratoires. "Les vaccins constituent la solution à terme, il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais quand, dans quelle mesure et à quelle vitesse, je plaide pour une grande prudence sur ces questions". Le gouvernement va mettre en place une task force "qui sera menée par une personnalité forte et compétente", a précisé le ministre. Cette personne aura pour mission de mettre en place une politique en la matière, en collaboration avec les autorités et toutes les parties concernées. "La campagne de vaccination constituera un test pour notre capacité à faire aboutir cet effort de solidarité avec l'ensemble des acteurs", a conclu M. Vandenbroucke.

