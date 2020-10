Coronavirus en Belgique: interdiction de recevoir à domicile et de voyager, fermeture des commerces non-essentiels?

Un nouveau comité de concertation aura lieu à 13h, ce vendredi, au Palais d’Egmont, en présence de tous les chefs des gouvernements du pays, pour analyser la situation sanitaire suite à la pandémie de Coronavirus. Voici les mesures qui seront sur la table de nos dirigeants... des mesures qui ressemblent fortement au confinement de mars.

Officiellement -et c’est ce que répète le Premier Ministre depuis deux jours- il sera surtout question d’examiner les chiffres les plus récent de contaminations, hospitalisations, décès et projection. Mais selon nos informations, on envisage bien un nouveau tour de vis supplémentaire, de nouvelles restrictions, pour lutter contre la propagation du virus. Une réunion des chefs de cabinet du fédéral, hier soir, a conclu à la nécessité de prendre des mesures de restriction additionnelles.

Interdiction de recevoir et une seule personne extérieure au foyer à l'extérieur?

Dans leur viseur, par exemple : la possibilité de recevoir 4 personnes, à domicile, sans contact rapproché. Sur ce plan, on pourrait décider de revenir à la situation autorisée lors du confinement de mars : plus personne à la maison d’étranger au foyer, et une seule personne dans la bulle de contact de chacun : c’est avec cette seule personne que l’on peut par exemple faire du sport, ou des promenades, en extérieur.

Fermeture des magasins non-essentiels?

Hier soir, le gouvernement fédéral n’a pas non plus exclu d’examiner la fermeture des magasins non-essentiels, comme en mars. L’option d’un lockdown/confinement plus large n'est pas écartée non plus. Mais donc rien de tranché sur ce plan. Un comité ministériel restreint (kern) devrait avoir lieu ce matin, pour affiner la position du gouvernement fédéral.

Reprise de l'école après la Toussaint?

La fédération Wallonie-Bruxelles défend le maintien des cours à l’école obligatoire à l’issue du congé élargi de Toussaint.

Fermeture des frontières aux voyages non-essentiels?

De son côté, toujours selon nos informations, le Celeval (le groupe d’experts qui conseille les gouvernements sur les mesures à prendre) préconisait plutôt des mesures ciblées sur les frontières (la fermeture des frontières aux voyageurs non-essentiels) ou à court terme (la limitation des personnes présentes dans les cimetières à 4 maximum). L’idée de toucher aux frontières reste cependant un tabou, notamment pour la communauté germanophone.

La Flandre pourrait freiner

Comme le fédéral, la Wallonie réclame également que des mesures de restrictions supplémentaires soient prises pour endiguer la progression du virus. Reste à voir ce que la Flandre acceptera, parmi toutes ces propositions. Alors que le gouvernement flamand, ces deux dernières semaines, a systématiquement freiné les restrictions supplémentaires, pour préserver un maximum son économie.

Des décisions pour tout le pays?

La quinzaine d’acteurs du comité de concertation que nous avons contacté hier semblait en tout cas d’accord d’éviter les annonces de chaque entité dans son coin, comme on l’a connu depuis vendredi dernier : cette fois, il faut des mesures nationales harmonisées.