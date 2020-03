Coronavirus en Belgique: le gouvernement Wilmès obtient la confiance à la Chambre, mais pas encore les pouvoirs spéciaux

Le coronavirus en Belgique a poussé neuf partis politiques flamands et francophones à trouver un accord pour voter la confiance envers le gouvernement de Sophie Wilmès. Plusieurs partis ont cependant voté contre. Concernant les pouvoirs spéciaux pour gérer la crise, un nouveau vote doit encore avoir lieu.

Le gouvernement dirigé par la libérale francophone Sophie Wilmès a reçu jeudi après-midi la confiance de la Chambre par 84 voix pour, 44 contre et aucune abstention.

Outre les partis siégeant au gouvernement, soit le MR, le CD&V et l'Open Vld, l'exécutif a obtenu la confiance des socialistes (PS et sp.a), des écologistes (Ecolo-Groen), du cdH, de DéFI et du député indépendant Emir Kir.

Les nationalistes flamands de la N-VA et du Vlaams Belang, rejoints par le député indépendant Jean-Marie Dedecker, ont voté contre, tout comme le PTB-PVDA.

Un vote particulier

Ce vote s'est déroulé d'une manière très particulière, en raison des mesures de distanciation sociale prises pour freiner la propagation du coronavirus (Covid-19). Un appel nominal et un vote au moyen d'un bulletin ont été effectués dans trois salles différentes dont l'hémicycle. Les députés dont les noms de famille commencent par les lettres A à K ont voté dans l'hémicycle, L à S dans la salle de commission "Jacques Brel" et T à Z dans la salle de commission "Père Damien".

Pas encore les pouvoirs spéciaux

A l'issue du vote, les députés ont été invités à regagner leur bureau dans l'attente des votes concernant les deux textes de loi à l'ordre du jour de la séance plénière qui suit, dont celui portant sur les douzièmes provisoires.

Le gouvernement Wilmès est donc à présent juridiquement de plein exercice sur l'ensemble de ses compétences, même si la Première ministre a promis mardi à la Chambre de ne pas dépasser le cadre des affaires courantes pour les sujets qui ne relèvent pas de la crise du coronavirus. Bien que de plein exercice, ce gouvernement n'est pas d'emblée investi de pouvoirs spéciaux. Le vote d'un projet ou d'une proposition de loi à la majorité simple doit avoir lieu en ce sens. Une conférence des présidents a été convoquée à l'issue de la séance plénière.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique