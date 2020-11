(c) RTL INFO

Le comité de concertation a décidé aujourd'hui un très léger assouplissement des règles destinées à enrayer l'épidémie de coronavirus en Belgique dont la deuxième vague se trouve désormais dans une phase descendante depuis plusieurs quelques semaines. Les magasins non essentiels, musées et piscines pourront rouvrir. Pour Noël, les personnes isolées pourront voir deux proches en même temps au lieu d'un seul. C'est à peu près tout. Les règles perdureront jusqu'au début du mois de février au moins. "Nous verrons début janvier où nous en sommes, ce qu'il faut faire et comment il faut le faire", a dit Elio Di Rupo.

"Le comité de concertation a décidé la prudence absolue", a déclaré le ministre-président wallon Elio Di Rupo, répétant ce qu'avait dit plus tôt le Premier ministre Alexander De Croo lors de la conférence de presse du comité de concertation vendredi soir.

"La plus grande prudence s'impose pour les voyages à l'étranger afin d'importer à nouveau ce virus venant d'autres pays", a encore dit Elio Di Rupo.





