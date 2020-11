C'est vendredi, c'est jour de comité de concertation: pour décider quoi?

C'est presque devenu une tradition de la deuxième ère du coronavirus. Le comité de concertation qui réunit autorités fédérales et régionales se rassemble. Cette fois, ce sera en vidéoconférence. À 14 heures, comme souvent. De quoi va-t-on parler et des décisions pourraient-elles tomber ?

Un comité de concertation ce tient ce vendredi à 14h, par vidéoconférence, pour discuter de la gestion du coronavirus dans notre pays. Après avoir décidé d’un reconfinement il y a deux semaines, les chefs de tous les gouvernements du pays ne devraient pas prendre de mesures nouvelles : ni relâchement, ni durcissement des mesures de précaution. Cependant, ils ont prévu de :

1. Étudier ensemble les chiffres de contaminations

Dans les détails, pour analyser l'évolution de l’épidémie et l'efficacité des mesures de confinement.

2. Confirmer les modalités de reprise des cours de lundi dans les écoles

- Reprise en présentiel pour tous les élèves jusqu’en 2ème secondaire incluse

- Moitié à l’école, moitié à distance à partir de la 3ème

3. Revoir la stratégie de tests ?

Depuis le 19 octobre, en raison de la saturation des laboratoires, les personnes asymptomatiques n’étaient plus testées. Près d’un mois plus tard, cet arriéré est résorbé, dans les labos, et les résultats des tests arrivent en général en moins de 24h. On pourrait donc à nouveau ré-augmenter la capacité de tests, et élargir les populations cibles.

4. Enterrer définitivement le "baromètre corona" ?

Il est objet de tension entre les niveaux de pouvoir. Cette semaine, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la santé Frank Vandenbroucke ont laissé entendre que l’idée était abandonnée. Le ministre-président de la fédération Wallonie-bruxelles, Pierre-Yves Jeholet a déploré hier cet enterrement décidé de façon unilatérale, et plaide pour que les secteurs fermés puissent avoir un outil et des perspectives claires, lorsqu’il sera question de déconfiner.

5. Voir les possibles incohérences ou le non-respect de mesures pour les magasins ?

Ces derniers jours, plusieurs incohérences ont également été dénoncées par les fédérations professionnelles, sur les mesures appliquées au commerce non-alimentaire. Incohérences ou non-respect, dénoncé notamment dans nos journaux RTLINFO hier. Mais la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden ne semble pas prête à revoir son arrêté ministériel.

Pour rappel, il est en principe prévu de ré-évaluer la fermeture des magasins non-alimentaires (et de ces rayons dans les grands magasins) le 1er décembre. Il n’est pas exclu qu’à cette date, on décide de relâcher un tout petit peu la pression. Ne pas rouvrir tous les magasins, mais commencer, par exemple, par les magasins de jouets, importants à cette époque de l’année.