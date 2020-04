Coronavirus en Belgique: Sophie Wilmès répond aux critiques sur l'autorisation de visite dans les maisons de repos

Mercredi, le Conseil national de Sécurité (CNS) a décidé d'autoriser, sous conditions, les visites d'un proche aux résidents des maisons de repos et des centres pour personnes handicapées afin de lutter contre la détresse psychologique générée par l'isolement. Ces visites devront toutefois toujours être effectuées par la même personne, vierge de tout symptôme de coronavirus durant les 15 jours précédents.

Plusieurs responsables politiques et sociaux wallons expriment jeudi leur incompréhension face à la décision et annoncent qu'ils n'appliqueront pas cette mesure dans leurs établissements. Comme nous l'indiquons dans cet article, plusieurs communes ont pris des mesures pour empêcher les visites.

La Première ministre Sophie Wilmès a réagi ce jeudi aux critiques contre cette décision. Elle s'est exprimée à la Chambre. "Je rappelle qu'il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation à mettre en oeuvre par les maisons de repos. Bien sûr, ces dernières peuvent prendre tout le temps qu'elles estimeront nécessaire pour mettre en place ces visites. Et je rappelle, pour celles et ceux qui l'aurait oublié, que cette décision a été prise au Conseil national de sécurité. Ça veut dire d'un commun accord avec les ministres-présidents de toutes les régions et communautés. Ça veut donc bien dire la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Communauté germanophone. Ils ont tous marqué leur accord sur cette proposition", a rétorqué Sophie Wilmès.