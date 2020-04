Coronavirus en Belgique: "Tout le monde aura été testé dimanche dans les maisons de repos wallonnes", indique Christie Morreale

Tout le personnel et les résidents des maisons de repos wallonnes auront été testés dimanche, ce qui ouvrira ensuite la possibilité de visites sous de strictes conditions et si l'organisation et l'équipement sanitaire le permettent, a indiqué mercredi matin la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale, interrogée à distance par Bel RTL.



"On doit y aller étape par étape", a martelé la ministre, au lendemain de la publication de la circulaire déterminant les modalités pratiques des futures visites dans les 602 maisons de repos de Wallonie. Le dépistage préalable au sein des institutions est bien sûr un élément essentiel, et celui-ci sera bouclé dimanche. "On commencera alors la semaine prochaine le testing dans les structures pour personnes handicapées et de santé mentale", ajoute la ministre wallonne de la Santé.

