Coronavirus - Eva De Bleeker admet avoir été trop transparente, mais "rien n'est mis en péril"

(Belga) La secrétaire d'Etat au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) a admis jeudi soir à la Chambre avoir été trop transparente en publiant, sur Twitter, un tableau détaillant les prix des différents vaccins contre la Covid-19 pré-commandés par la Belgique.

Lors du débat budgétaire qui a duré plus de 30 heures, de longs échanges ont eu lieu sur les moyens que le gouvernement a prévu pour l'achat des vaccins contre le coronavirus. La secrétaire d'État Eva De Bleeker a précisé que l'argent était bien provisionné. Jeudi après-midi, pour étayer son propos, elle a publié sur Twitter un tableau détaillant les montants vaccin par vaccin... avant de le supprimer. Il y était indiqué les noms des fournisseurs, le nombre de doses ainsi que les prix. Rappelée dans la soirée par la N-VA pour se justifier, Mme De Bleeker a admis avoir été trop transparente, estimant toutefois que "rien n'est mis en péril" par cette communication. "J'étais en train de dormir quand on m'a rappelée après avoir passé ici 26 à 27 heures de débats. Comme la discussion de poursuivait, j'ai voulu trancher une bonne fois pour toutes, peut-être un peu trop." La secrétaire d'Etat a retiré son tweet, en concertation avec le gouvernement. "Mon attitude ne mettra rien en péril. Ces vaccins viendront, l'argent est prévu. De la sorte, nous avions essayé de clarifier les choses afin qu'il n'y ait pas de panique sur le fait qu'il y a de l'argent ou pas", a-t-elle justifié précisant ne pas avoir la réponse sur les différences de prix affichés. "Ce n'est pas un tableau définitif officiel", a-t-elle encore précisé. "C'est génial ! Remettez tout sur Twitter", a encouragé Raoul Hedebouw (PTB, opposition). "Pour nous, la réelle erreur, c'est d'avoir retiré ce message." Après son collègue communiste, François De Smet (DéFI) a, de son côté, appelé à une réflexion plus large sur la dépendance des Etats aux entreprises pharmaceutiques. Interrogé par Maxime Prévot (cdH) sur le nombre de doses prévues pour le vaccin Curevac, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) a précisé 2,9 millions, et non 5 comme le laissait entendre le tableau publié par Mme De Bleeker. (Belga)