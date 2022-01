Nicolas Parent, député fédéral Ecolo, était l'invité politique de Bel RTL ce lundi matin. Il répondait aux questions de notre journaliste politique Antonio Solimando.

L'année 2021 aura été l'année des taux de confiance au plus bas. Le fossé est toujours un peu plus grand entre citoyens et politiques. Comment restaurer cette confiance en 2022?

Nicolas Parent: Le fossé entre citoyens et politiques, c'est connu. Mais ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est la détresse mentale des Belges. Les chiffres sont interpellants par rapport à ces données, dont l'explosion des consultations chez les psychologues et évidemment. Il y a deux choses sur lesquelles on doit travailler: d'une part la gestion de la crise. Cela fait maintenant 2 ans qu'on fait face au Covid. Je pense que cela épuise mentalement les citoyens. Il faut remettre le bien-être des citoyens au coeur de la décision des politiques: que ce soit en amont via l'expertise qui doit être élargie en mettant davantage en avant cette question de la recherche de la cohérence de décision mais aussi le bien-être des Belges. Et d'autre part, en ce qui concerne la confiance entre le citoyen et le monde politique, je suis aussi présent dans ma commune. Je pense que la confiance ne s'est pas érodée partout de la même manière. Il y a une distance entre le citoyen et des décisions qui peuvent avoir le sentiment d'être prise au niveau d'un huis-clos, d'une tour d'ivoire comme le comité de concertation. Mais la confiance existe encore au niveau local et je pense qu'il faut s'en inspirer.