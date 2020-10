Coronavirus - Jan Jambon lance un discours d'encouragement aux Flamands: "tenir bon"

(Belga) Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a posté dimanche après-midi une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il s'adresse aux Flamands pour constater entre autres que la situation est "grave, très grave", et leur demander d'impérativement suivre les règles. "Nous voulons éviter à tout prix un confinement complet, comme en début d'année", ajoute le N-VA, qui insiste fortement pour que l'application des règles se fasse désormais "plus rapidement et plus strictement".

Il revient dans son message sur une mesure qui, chez certains, ne passe pas: la fermeture des restaurants. Dimanche, des sorties de Bart De Wever et Ben Weyts ont clairement montré qu'il n'y avait pas de consensus au sein du gouvernement flamand, ou même au sein de leur propre parti, sur ce point. "Le gouvernement flamand a vraiment essayé d'au moins garder les restaurants ouverts. Mais les chiffres de contamination nous forcent à intervenir de manière forte", se défend le ministre-président flamand. Cela fait "mal au cœur", mais les autorités n'ont qu'un but, assure-t-il: "endiguer la propagation du virus". "Nous ne voulons pas que les soins médicaux soient menacés par un manque de lits disponibles". Côté flamand, la volonté est là de soutenir et aider l'horeca et les acteurs touristiques, ainsi que la culture et l'événementiel, continue Jan Jambon. Des moyens seront mis sur la table, comme durant la première vague, promet-il. "Pour reconquérir notre liberté, nous devons tenir bon, aujourd'hui et ces prochaines semaines". "Je vous demande de vous aider les uns les autres, de vous encourager, de vous soutenir. (...) Nous pouvons nous appeler plus souvent, envoyer un mail ou un petit message. Bien sûr, avec vos proches. Mais aussi envers vos voisins, collègues, ou cet homme ou cette femme que vous aviez perdu de vue". "Les Flamands sont des gens chaleureux, au grand cœur", poursuit-il en appelant à "ne pas se laisser tomber les uns les autres". "Ne perdons pas courage", "abandonner ne fait pas partie de notre vocabulaire", lance encore Jan Jambon dans cette véritable vidéo d'encouragement à destination du nord du pays. "Nous allons traverser tout cela, nous, les Flamands! ", conclut-il. (Belga)