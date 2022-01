Coronavirus - L'Afrique du Sud supprime la quarantaine pour les personnes positives sans symptômes

(Belga) L'Afrique du Sud a mis fin à la quarantaine des personnes testées positives au coronavirus mais ne présentant aucun symptôme de la maladie. En cas de symptômes, la durée d'isolement est ramenée à sept jours au lieu de 10.

Cette décision a été rendue possible, selon les autorités sud-africaines, car la quatrième vague de l'épidémie se trouve maintenant derrière et qu'une grande partie de la population a par ailleurs développé une immunité. Fin novembre, le variant omicron hautement contagieux et qui domine maintenant largement dans plusieurs pays avait été découvert en Afrique du Sud. (Belga)