Coronavirus - L'arrêté ministériel avec les nouvelles mesures contre le coronavirus publié au Moniteur

(Belga) L'arrêté ministériel reprenant les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus a été publié dimanche au Moniteur belge. Ces mesures prendront effet ce mardi 1 décembre et resteront d'application jusqu'au 15 janvier 2021.

Elles prévoient notamment la réouverture des commerces non-essentiels, des musées et des piscines. Le comité de concertation avait également décidé, vendredi dernier, que les règles concernant les contacts sociaux restaient d'application pour les fêtes de fin d'année. Seules les personnes isolées pourront élargir leur bulle sociale et voir leurs deux contacts rapprochés en même temps chez elles, soit le 24, soit le 25 décembre. Pour les rassemblements à l'extérieur, la règle des quatre personnes qu'un citoyen peut voir dans le respect des mesures de distanciation reste applicable. La vente et le lancement de feux d'artifice ont, par ailleurs, été interdits. (Belga)