Coronavirus - L'horeca wallon souhaite pouvoir ouvrir jusque 2h00 les 24 et 31 décembre

La Fédération Horeca Wallonie souhaite que les restaurants, bars et hôtels du pays puissent bénéficier d'une dérogation afin de pouvoir ouvrir les 24 et 31 décembre jusqu'à 02h00 au lieu de 23h00. Pointant l'enjeu commercial que représentent les fêtes de fin d'année pour de nombreux entrepreneurs horeca, elle espère pouvoir convaincre le Comité de concertation de décider en ce sens, rapporte vendredi Le Soir.

Depuis la fin novembre, les établissements horeca doivent fermer à 23h00. Il était dans un premier temps question de réévaluer la mesure le 15 décembre mais le prochain Codeco se tiendra finalement le mercredi 22 décembre, soit deux jours avant le réveillon de Noël et 9 avant celui du Nouvel An. La fédération wallonne dit avoir bon espoir que sa demande soit acceptée. Elle a d'ores et déjà sollicité des ministres régionaux et fédéraux pour obtenir gain de cause. Willy Borsus (MR), ministre wallon de l'Economie, soutient la proposition. David Clarinval (MR), ministre fédéral des Indépendants et des PME, devrait, lui, porter cette proposition, parmi d'autres, lors de la prochaine réunion du Codeco, selon la Fédération.