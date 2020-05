Coronavirus - La Belgique confirme son soutien à l'OMS

(Belga) Alors que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la fin de la relation des États-Unis avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo, le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin et la ministre de la Santé Maggie De Block ont réaffirmé samedi leur soutien à cette structure. "Alors que la pandémie de Covid-19 bat son plein, notre pays préconise de soutenir au mieux l'organisation", ont-ils affirmé dans un communiqué commun.

"L'OMS joue en effet un rôle crucial dans la coordination de la réponse internationale à cette pandémie. L'organisation tente d'empêcher la propagation du virus, entre autres en distribuant du matériel médical, en déployant des équipes d'intervention rapide et en conseillant et en informant le grand public", soulignent-ils. L'OMS, "qui travaille sur une base scientifique et fait appel aux recommandations d'organismes composés de spécialistes issus du monde entier", contribue par ailleurs à la recherche d'un traitement et vaccin. "Ce n'est qu'une fois la crise résolue que nous pourrons tirer des enseignements objectifs et informés. Il sera alors opportun de proposer des améliorations aux approches de l'OMS et de ses États membres à l'avenir", estiment les ministres belges. La Belgique continue de son côté de soutenir les efforts de l'OMS et examinera avec ses partenaires de l'UE comment le pays peut continuer à les soutenir. "Nous avons accordé une contribution supplémentaire de 2 millions d'euros et étudions la possibilité d'une deuxième contribution supplémentaire de 2 millions d'euros. Notre pays a en outre octroyé 5 millions d'euros au CEPI en vue de développer un vaccin", ont conclu les trois ministres par voie de communiqué.