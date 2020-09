Coronavirus - La capacité des salles de concert et de théâtre portée à 60% en Flandre

(Belga) Les salles culturelles en Flandre pourront désormais ne laisser qu'un seul siège inoccupé entre chaque personne ou chaque "bulle" de spectateurs, a annoncé mardi le ministre flamand de la Culture Jan Jambon (N-VA). La capacité des salles de concert et de théâtre sera également portée à 60%.

Le dernier Conseil national de sécurité (CNS) avait décidé d'augmenter la capacité maximale pour les activités culturelles à 200 personnes pour les événements en intérieur et à 400 personnes en plein air. Mais les secteurs culturel et événementiel avaient rapidement réclamé une extension de ces limites, en tenant compte notamment de la capacité des salles. La semaine dernière, des virologues, une cellule de crise pour la culture et le ministre-président flamand Jan Jambon se sont réunis afin de travailler à un nouveau cadre. Et certains mesures ont été allégées pour la Flandre ce mardi. Désormais, les salles n'ont plus à laisser une rangée vide sur deux, un seul siège devra rester inoccupé entre chaque personne ou chaque "bulle" de spectateurs. Les salles peuvent également être remplies à 60%. (Belga)