Coronavirus - La Chambre approuve le report des soldes au 1er août

La Chambre a approuvé à l'unanimité, mercredi en séance plénière, une proposition de loi du MR, de l'Open Vld et du CD&V qui reporte l'ouverture des soldes au 1er août.

De nombreuses organisations représentatives des indépendants et des commerçants telles que l'UCM, le SNI, Unizo, ModeUnie et Creamoda ou encore l'association de défense des consommateurs Test-Achats avaient plaidé pour ce report des soldes. La mesure était également soutenue par les ministres des Indépendants et de l'Économie, Denis Ducarme et Nathalie Muylle.