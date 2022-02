Coronavirus - La Chambre confirme la situation d'urgence épidémique

(Belga) La Chambre a confirmé, jeudi, l'arrêté royal du 27 janvier qui déclare la situation d'urgence épidémique pour une durée complémentaire de trois mois. Les partis d'opposition ont rappelé une nouvelle fois leur rejet de ce texte qui permet de restreindre un certain nombre de libertés. Du côté francophone, le PTB, le cdH et DéFI ont, pour des aspects différents, contesté la mise en œuvre de ce dispositif: mise hors jeu du parlement, durée cette prolongation alors que la situation sanitaire s'améliore voire inefficacité des mesures prises.

La Chambre a également approuvé deux textes prolongeant certaines mesures de soutien et accordant des dérogations, d'une part, dans les secteurs de l'enseignement et des soins afin de garantir un flux suffisant de travailleurs et, d'autre part, dans l'ensemble des secteurs économiques lorsque les entreprises sont confrontées à un niveau trop élevé d'absentéisme dû aux contaminations et aux obligations de quarantaine de leurs travailleurs pendant la période du 23 janvier au 28 février. Ces textes sont approuvés à la veille d'un comité de concertation qui devrait faire passer la Belgique du code rouge au code orange du baromètre corona, selon les explications du Premier ministre, et donc entraîner des assouplissements à partir de la fin de la semaine prochaine. (Belga)