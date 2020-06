"Nos gouvernants se tirent une balle dans le pied": le secteur de la construction étonné par les nouvelles mesures

La Confédération Construction s'est dit étonnée vendredi soir, par communiqué, que le superkern n'ait pris "aucune mesure spécifique pour aider le secteur".

"Nos gouvernants se tirent une balle dans le pied, car la moitié du chiffre d'affaires de la construction est reversée au Trésor", a-t-elle réagi. La fédération sectorielle prévient que le secteur connaîtra une forte baisse de ses activités en 2021, les ventes de nouvelles constructions ayant déjà diminué de moitié (47%, selon une étude de la Confédération).

Une baisse de la TVA sur les nouvelles constructions

"La construction emploie 275.000 personnes et verse la moitié de son chiffre d'affaires au Trésor par le biais de la TVA, de l'ONSS, de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés. Elle fait donc bien plus qu'apporter sa pierre à l'édifice", estime Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la Confédération Construction.

Directement et indirectement, la construction emploie 688.000 personnes et est responsable de 13,3 % du PIB, pointe-t-il encore.

La Confédération Construction demande dès lors une baisse de la TVA sur les nouvelles constructions, à l'instar de ce qui avait initié en 2008, durant la crise financière.