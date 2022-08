Coronavirus - La Corée du Nord enregistre quatre nouveaux cas de "fièvre"

(Belga) La Corée du Nord a enregistré mardi quatre nouveaux cas de "fièvre", a annoncé jeudi l'agence de presse d'Etat KCNA, les suspectant d'être liés à "l'épidémie maligne" de coronavirus, deux semaines après que le pays a proclamé une "victoire éclatante" contre le Covid-19.

Quatre nouveaux cas de fièvre ont été identifiés le 23 août dans la province de Ryanggang, frontalière de la Chine, a rapporté l'agence, s'appuyant sur des données des autorités sanitaires. "La zone où sont apparus les quatre cas de fièvre a été immédiatement confinée et, dans le même temps, (les autorités) ont mobilisé rapidement des équipes mobiles contre l'épidémie et des équipes de diagnostic rapide et de traitement", a déclaré l'agence de presse officielle. Les pouvoirs publics "prennent aussi des mesures pour enquêter sur l'origine de ce foyer épidémique", a-t-elle ajouté. La Corée du Nord parle de "patients atteints de fièvre" plutôt que de "patients Covid", vraisemblablement en raison d'un manque de moyens pour effectuer des tests. Le régime isolé, qui a maintenu une fermeture stricte de ses frontières depuis le début de la pandémie, avait confirmé en mai une épidémie de variant Omicron à Pyongyang, sa capitale. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, lui-même tombé malade durant l'épidémie, avait déclaré au début du mois avoir remporté une "victoire éclatante" contre le virus et avait ordonné la levée de la quasi-totalité des restrictions, comme l'obligation du port du masque, alors que plus aucun cas n'avait été détecté. Le pays a enregistré près de 4,8 millions de "cas de fièvre", depuis la fin avril, avec seulement 74 décès pour un taux de mortalité officiel de 0,002%, selon le média d'Etat. Aucun cas n'avait été identifié depuis le 29 juillet. Les experts, y compris l'OMS, sont sceptiques sur les statistiques sanitaires de Pyongyang et son contrôle affiché de l'épidémie. (Belga)