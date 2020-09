Coronavirus - La crise sanitaire plombe la fréquentation des TEC

(Belga) La fréquentation des bus des TEC souffre en raison de la crise sanitaire, rapporte samedi La Dernière Heure.

La rentrée scolaire coïncide chaque année avec une hausse de la fréquentation des bus. D'ordinaire, en Wallonie, on passe de quelque 300.000 voyages à 700.000 en une journée, selon la compagnie. Cette année, la fréquentation est moindre et n'atteint que 70% de la moyenne 2019, soit autour de 370.000 à 420.000 voyages quotidiens depuis la rentrée. "Mais à certaines heures, sur les lignes scolaires, on retrouve pratiquement la même fréquentation", indique Stéphane Thiery, directeur marketing de la société de transport en commun. Alors que les jeunes ont repris le chemin de l'école, "moins de 1% des bus TEC affichent complet", aVAIT affirmé le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, lors de son audition, lasemaine passée, en commission spéciale Covid du Parlement de Wallonie. (Belga)