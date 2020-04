Coronavirus - La pandémie a fait plus de 137.000 morts dans le monde

(Belga) La pandémie liée au nouveau coronavirus a fait au moins 137.500 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à midi.

Plus de 2.083.820 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 450.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 30.985 décès pour 639.664 cas. Au moins 52.738 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus affectés sont l'Italie avec 21.645 morts pour 165.155 cas, l'Espagne avec 19.130 morts (182.816 cas), la France avec 17.167 morts (147.863 cas) et le Royaume-Uni avec 12.868 morts (98.476 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.341 cas (46 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 3.342 décès (0 nouveau) et 77.892 guérisons. L'Europe totalisait jeudi à midi 90.181 décès pour 1.047.303 cas, les Etats-Unis et le Canada 32.039 décès (667.870 cas), l'Asie 5.369 décès (151.423 cas), le Moyen-Orient 5.253 décès (112.377 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 3.669 décès (79.862 cas), l'Afrique 910 décès (17.293 cas) et l'Océanie 79 décès (7.694 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). (Belga)