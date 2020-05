Coronavirus - Le bilan de la pandémie de coronavirus à 13h00: plus de 342.000 morts

(Belga) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 342.295 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 13h00.

Plus de 5.327.680 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Parmi ces cas, au moins 2.066.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 97.087 décès pour 1.622.670 cas. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 36.675 morts pour 257.154 cas, l'Italie avec 32.735 morts (229.327 cas), l'Espagne avec 28.678 morts (235.290 cas) et la France avec 28.332 morts (182.469 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.974 cas (3 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4.634 décès. L'Europe totalisait dimanche à 13h00 173.551 décès pour 2.014.969 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 39.103 décès (715.568 cas), l'Asie 13.962 décès (439.229 cas), le Moyen-Orient 8.762 décès (335.953 cas), l'Afrique 3.253 décès (107.205 cas) et l'Océanie 130 décès (8.466 cas).