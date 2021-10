(Belga) Plus de 600.000 personnes sont mortes du Covid-19 en un an et demi de pandémie au Brésil, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, au moment où l'avancée de la vaccination fait baisser le nombre de décès quotidiens.

Le dernier bilan officiel du ministère fait état de 600.425 décès et 21.550.730 cas de contamination, des chiffres largement sous-évalués selon les spécialistes, dans le deuxième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis. (Belga)