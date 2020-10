Coronavirus - Le fédéral recevra, dimanche, les secteurs touchés par les nouvelles mesures

(Belga) Le ministre de l'Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne, le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval ainsi que des membres du cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke rencontreront, demain/dimanche matin, les représentants des secteurs directement touchés par les nouvelles décisions prises vendredi par le comité de concertation afin de lutter contre le coronavirus.

Il y sera notamment question des mesures complémentaires qui seront financées par l'enveloppe spéciale de crise de 500 millions d'euros libérée par le gouvernement fédéral vendredi soir, indiquent les ministres Dermagne et Clarinval dans un communiqué commun. Concrètement, deux réunions distinctes sont prévues à Bruxelles: la première, à 10h00, avec des représentants de l'Horeca, des traiteurs et des night clubs; la seconde à 11h30 avec des représentants de l'événementiel, des forains et de la culture. (Belga)