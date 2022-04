Coronavirus - Le nombre de contaminations continue de baisser

(Belga) Entre le 29 mars et le 4 avril, 9.658 contaminations au coronavirus ont été diagnostiquées en moyenne par jour, un nombre en recul de 14% par rapport à la semaine précédente, ressort-il des chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Dans le même temps, quelque 37.900 tests ont été effectués en moyenne sur base quotidienne (-2%), débouchant sur 28,1% de tests positifs (-3,1 point de pourcentage).

Plus de 92,7% des cas recensés sont liés au sous-variant Omicron BA.2. Entre le 29 mars et le 4 avril, 24 personnes (+3%) sont décédées en moyenne par jour des suites du virus. Une moyenne de 215 nouvelles admissions quotidiennes a été enregistrée, en diminution de 2% par rapport à la période de sept jours précédente. Ce jeudi, 3.073 personnes testées positives au Covid-19 (+3%) se trouvaient à l'hôpital, dont 176 étaient traitées en soins intensifs (+2%). Le taux de reproduction (Rt), qui mesure le degré de contagiosité du virus, est en baisse, et se trouve presqu'à l'équilibre (0,99). Lorsque cet indicateur est supérieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à s'accélérer et lorsqu'il est inférieur à 1 que l'épidémie reflue. (Belga)