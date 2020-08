Coronavirus - Le Pérou passe la barre des 25.000 décès et du demi-million de cas de coronavirus

(Belga) Le Pérou, troisième pays le plus endeuillé d'Amérique latine, a dépassé la barre des 25.000 décès dus au coronavirus jeudi et atteint un demi-million de cas confirmés, a annoncé le ministère de la Santé.

"Nous avons un total de 25.648 décès", a déclaré le vice-ministre de la Santé, Luis Suarez, lors d'une conférence de presse, dont un record de 277 décès au cours des dernières 24 heures. Le responsable a également indiqué que le nombre total de cas confirmés était passé à 507.996, avec un record de 9.441 infections au cours de la dernière journée. Depuis la levée de la quarantaine nationale le 1er juillet, les infections ont augmenté, ce qui a incité le gouvernement mercredi à rétablir le confinement dominical, à interdire les rassemblements familiaux et sociaux et à ordonner le confinement dans davantage de provinces. Ces dernières semaines, les infections ont plus que doublé dans le pays, passant de 3.300 par jour début juillet à 7.025 la semaine dernière, selon les chiffres officiels. Avec 33 millions d'habitants, le Pérou se place au troisième rang des pays les plus touchés en Amérique latine en termes de décès dus à la pandémie après le Brésil et le Mexique. Il partage la deuxième place avec le Mexique en nombre de cas jusqu'ici. (Belga)