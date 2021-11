Coronavirus - Le port du masque obligatoire est étendu, et vaut dès 10 ans

(Belga) Le Comité de concertation a décidé d'étendre plus largement l'obligation de port du masque, également dès l'âge de 10 ans, a indiqué mercredi soir le Premier ministre Alexander De Croo. Le Codeco a listé toute une série de situations où ce port du masque dès 10 ans est demandé: dans les transports en commun, dans les établissements de soins, dans l'horeca (sauf quand on mange/boit), dans les évènements de tous types, dans les commerces, les espaces publics des administrations, lieux culturels, récréatifs et autres, les lieux de cultes et centres sportifs (sauf quand on fait soi-même du sport).

A l'école, les communautés pourront choisir si elles imposent le port du masque en dessous de l'âge de 12 ans, comme c'est déjà le cas en fin de primaire en Flandre actuellement. "On doit revenir à la culture du masque, généralisée", a souligné le ministre-président wallon Elio Di Rupo en conférence de presse. (Belga)