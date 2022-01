Coronavirus - Le premier Codeco Covid de l'année servira surtout d'état des lieux

(Belga) Un nouveau Comité de concertation aura lieu jeudi, pour marquer le coup d'une nouvelle année qui débute toujours sous le signe du coronavirus. Représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées discuteront à partir de 9h30 sous forme hybride (partiellement en virtuel), principalement pour faire un état des lieux. On n'attend aucune décision déterminante de la réunion.

Il y a en effet encore trop peu de clarté sur l'impact du variant omicron, entend-on quelques heures plus tôt. Les ministres de la Santé se sont accordés de lundi à mercredi sur de nouvelles règles quant au dépistage et au suivi des cas positifs et de leurs contacts à haut risque, y compris en milieu scolaire. L'arsenal modifié est donc prêt pour la rentrée des classes de lundi prochain. Celle-ci marque le retour au 100% en présentiel pour le secondaire, comme l'avaient précisé les ministres le 22 décembre. Quant à la culture, qui avait grondé après ce même "Codeco" du 22 décembre, puis obtenu un retour en arrière, ses représentants ont rencontré le cabinet du ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke en début de semaine. Ce dernier leur a présenté une ébauche de baromètre liant l'ouverture des salles et l'organisation d'évènements (et du sport), en fonction de certains critères, à différents paramètres de la pandémie de Covid-19. Cette ébauche dont les autorités ne veulent pas dévoiler les détails sera abordée lors des discussions de jeudi. Elle n'a pas vocation à être opérationnelle maintenant, mais plutôt après le Codeco suivant. On l'a compris, il n'y aura pas de changement de cap à la suite de ce Comité de concertation. "Il y a un soutien assez large aux mesures telles qu'elles existent actuellement", indique une source proche des discussions. Des fuites dans les médias révèlent que les experts du GEMS recommandent certaines adaptations comme un télétravail obligatoire à 100%, alors qu'actuellement un jour de "retour" est autorisé par semaine. Il semblerait que la volonté du politique soit entre autres de "sensibiliser aux risques du variant omicron", d'autant plus que les règles de dépistage et de quarantaine seront quelque peu assouplies dès lundi prochain. (Belga)