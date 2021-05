Coronavirus - Le prochain comité de concertation reporté au vendredi 4 juin

(Belga) Le prochain comité de concertation est reporté du 28 mai au 4 juin, a annoncé lundi soir le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo.

Ce report est lié à des considérations techniques par rapport au certificat européen Covid, et notamment à la mise en oeuvre du pré-accord conclu par la Belgique et les autres États membres avec le Parlement européen. Une recommandation de la Commission européenne sur ce certificat est par ailleurs attendue dans la semaine. Le report du comité de concertation ne remet pas en cause les étapes suivantes du déconfinement, avec la date du 9 juin en ligne de mire pour la réouverture d'une série d'activités en intérieur. (Belga)