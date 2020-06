Coronavirus - Le secteur immobilier demande une réduction provisoire de TVA de 21% à 6%

(Belga) L'Union professionnelle du secteur immobilier (Upsi-BVS) plaide mercredi pour une réduction provisoire de la TVA de 21% à 6% sur une première tranche de 60.000 euros, afin de relancer l'acquisition de logements neufs.

Une telle réduction temporaire du taux de TVA pour l'achat d'une nouvelle construction, "que ce soit pour une utilisation propre ou comme investissement, avec une superficie maximum de 190 m2 pour une maison et 100 m2 pour un appartement", serait "un signal fort du gouvernement", souligne l'Upsi. Celle-ci rappelle qu'une variante de cette mesure avait déjà été mise en place "avec succès" lors de la crise financière de 2008. Cette mesure "est essentielle car depuis le mois de mars les ventes ont baissé de moitié. Durant le premier trimestre 2020, le nombre de crédits hypothécaires avait déjà baissé de 22,5%, et ce chiffre a atteint 44% pour le mois d'avril". L'Union professionnelle demande une entrée en application d'une réduction de TVA pour le 1er juillet prochain, "afin d'optimiser une période habituellement creuse (vacances d'été) pour la vente de logements et résorber ainsi une partie du retard des ventes". (Belga)