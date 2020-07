Coronavirus - Le SPF Economie publie le formulaire-type pour l'enregistrement des clients horeca

(Belga) Le SPF Economie a mis en ligne samedi le formulaire-type destiné à alimenter le registre de clients que les établissements horeca sont désormais tenus de mettre à jour dans le cadre des dernières mesures préventives prises jeudi par le Conseil national de sécurité (CNS).

"Comme le virus est toujours là, de nouvelles mesures, y-compris celle-ci, ont été prises afin de de garantir autant que possible votre propre santé, mais aussi celle de votre famille, de vos amis, de vos connaissances. Votre santé est une priorité! ", lit-on en introduction du formulaire à compléter par une personne par table. Le document confirme que les données recueillies seront conservées dans une enveloppe fermée durant 14 jours. Passé ce délai, l'enveloppe sera détruite définitivement. "Ce n'est que dans le cas d'une contamination que les données seront communiquées aux autorités compétentes. En aucun cas vos données seront utilisées à des fins de marketing ou autres que le traçage des contacts dans le cadre du Covid-19", est-il précisé. Le client doit indiquer, outre ses nom et prénom, son numéro de téléphone ou courriel, la date de la visite, le numéro de table et, le cas échéant, la durée de séjour. (Belga)