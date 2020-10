Coronavirus - Les cours reprendront le 16 novembre, en partie à distance dès la 3e secondaire

(Belga) Les cours seront suspendus les 12 et 13 novembre pour tous les niveaux d'enseignement. Ils reprendront le lundi 16 novembre en présentiel en maternelle, en primaire et au 1er degré de l'enseignement secondaire, a décidé vendredi le comité de concertation.

Dans l'enseignement secondaire, les élèves des 2e et 3e degrés - soit à partir de la 3 secondaire - seront présents à l'école 50% du temps au maximum et ce jusqu'au 1er décembre. Avant cette date, les autorités évalueront si une présence à 100% du temps est à nouveau possible. Dans le supérieur, les cours à distance resteront la règle jusqu'au 1er décembre pour les étudiants de première année. Pour les étudiants des autres années, le distanciel sera d'application au moins jusqu'à la fin de l'année civile. Accessoirement, les réunions d'enseignants se dérouleront en ligne, tout comme les journées pédagogiques. (Belga)